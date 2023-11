Tottenham föll ihop - Wolves vände på tilläggstid

Tottenham låg en poäng bakom serieledande Manchester City när laget gästade Wolves under lördagseftermiddagen. Då tvingades tränare Ange Postecoglou till flera ändringar i sin elva jämfört med mötet med Chelsea senast.

Cristian Romero och Iyenoma Udogie var avstängda och James Maddison och Micky van de Ven saknades på grund av skador.

Däremot var Ben Davies tillbaka efter sin skadefrånvaro och klev i startelvan. Precis som Pierre-Emile Höjbjerg, Emerson Royal och Eric Dier.

När matchen blåstes igång fick Tottenham en smakstart då Brennan Johnson stötte in 1-0 från nära håll redan i den tredje matchminuten.

- Alla tankar på att Spurs skulle känna av någon baksmälla från senast kan avfärdas, konstaterade Sky Sports Joe Shread.

Wolves saknade inte chanser och matchen bjöd på öppet och böljande spel men Tottenham såg dock ut att rida ut stormen.

Då klev inhopparen Pablo Sarabia fram på tilläggstid.

Anfallaren tog behärskat ner bollen på foten och tryckte in kvitteringen på volley. Och när matchklockan tickat in i den 97 minuten klev Mario Lemina fram och styrde in segermålet för Wolves, framspelad av Sarabia.

Därmed inkasserade Tottenham sin andra raka förlust.

- Det är en fantastisk känsla. Vi tryckte på bra. Vi förtjänade att vinna den här matchen, säger Mario Lemina till TNT Sports.

Han fortsätter:

- Jag känner mig på topp. Jag är inte skadad, fansen har stöttat mig. Jag älskar dem och klubben. Jag försöker att ge tillbaka.

Startelvor:

Wolves: Sa; Ait-Nouri, Lemina, Gomes, Hee-chan, Cunha, Dawson, Semedo, Kilman, Toti, Bellegarde.

Tottenham: Vicario; Hojbjerg, Heung-min, Bissouma, Royal, Dier, Kulusevski, Johnson, Porro, Sarr, Davies.