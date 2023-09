Tottenham gör succé trots att Kane lämnat - Kulusevski är förvånad: "Alla är lite överraskade"

Tottenham hade en tung avslutning på förra säsongen och hamnade till slut på en åttonde plats, vilket betydde missad placering för att nå spel i de europeiska turneringarna.

Det såg kanske inte mycket bättre ut inför den här säsongen då anfallsstjärnan valde att lämna klubben för att i stället spela för Bayern München.

Men nye tränaren Ange Postecoglou har fått ihop saker och ting på ett snabbt sätt och efter de fyra första omgångarna har laget tre segrar och en oavgjord.

- Det är kul att det går bra. Laget är bra. Vi har fått in en riktigt bra tränare och vi har spelat bra och gjort mycket mål. Så det är klart att det är jättekul. Man ska njuta när det går bra, säger Dejan Kulusevski.

Är du överraskad över hur snabbt det har gått för nye tränaren att få in sin spelidé?

- Ja faktiskt. Vi hade det väldigt tufft under slutet av förra säsongen. Han har kommit in med riktigt positiv energi och det har gått väldigt snabbt. Klart att vi alla är lite överraskade. Men han är riktigt bra.

- Vi är ett ungt lag och alla vill spela på det här sättet. Jag säger inte att det vi gjorde innan var helt fel, men det var något helt annat. Jag tror att det är enklare att komma till träningen varje dag och veta att du ska spela med bollen, att du ska anfalla och springa framåt och inte bakåt. Så det är klart att vi alla spelare har gjort allt för att lyssnat så mycket som möjligt.

Hur ser du på att Harry Kane lämnade?

- Det är livet. Livet går vidare. Alla byter jobb ibland, man byter lag. Han var en mästare. Vi alla lärde oss väldigt mycket av honom. Vi trodde att han skulle vara kvar, men så sista dagen så gick han till ett annat lag, och vi önskar honom allt det bästa i Bayern. Han har börjat starkt och det kommer säkert att gå jättebra där. Vi förlorar ju 30 mål per säsong, men vi alla måste göra fler mål, och vi har börjat bra.

En av snackisarna inför årets säsong var att många spelare valde att lämna Premier League och andra stora ligor i Europa för att gå till den saudiska ligan.

Dejan Kulusevski tycker att det är positivt att den ligan satsar och har lyckats knyta till sig många stora spelare.

- Det är kul. Kul med en annan kultur. Världen kommer alltid att förändras. Det är en ny liga som många söker sig till. Vi får se hur det blir i framtiden. Men jag har absolut inget emot det utan har flera kompisar som har gått dit och jag är glad för deras skull. Sedan har vi ju Robin (Quaison) där, så vi frågar honom mycket om vad som är skillnaden där nu när alla nya spelare har kommit dit, om nivån har höjts. Så det är kul att höra hur det är där, säger han.

Det är en del som ifrågasätter det saudiska ligan med tanke på regimen - hur ser du på det och det ansvar som man har som fotbollsspelare, om man ens har något ansvar?

- Det är en fråga vi kan prata väldigt mycket om. Det är många människor som har ansvar för jättemycket, men jag tycker inte att det är rätt att ställa de här frågorna till oss fotbollsspelare, utan vi spelar fotboll.

Är du orolig över att Premier League och andra stora ligor i Europa ska tappa i kraft?

- Nej det är jag inte. Jag har inte tänkt på det.