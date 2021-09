Tottenham-ikon död - blev 81 år gammal

Engelsmannen är främst förknippad med sin tid i Tottenham där han gjorde 266 mål för klubben, vilket är flest i Tottenhams historia. Han började sin karriär i Chelsea där han stod för 132 mål. Efter det gick flyttlasset till Italien och Milan, men det var i Tottenham som han gjorde starkast avtryck.

Greaves var en stor målskytt under sin aktiva karriär och var med och vann Englands hittills enda VM-guld, 1966 på hemmaplan. Han är en av engelska landslagets främsta målskyttar genom tiderna med sina 44 mål på 57 matcher. Bara Gary Lineker, Bobby Charlton och Wayne Rooney har gjort fler mål för det engelska landslaget. Tottenham-ikonen sörjs av fotbollsvärlden.

"Vi är extremt ledsna över nyheten att den store Jimmy Greaves lämnat oss. Vår tankar går till familjen", skriver Tottenham. Greaves drabbades av en stroke 2015 och har sedan dess suttit i rullstol. Greaves beskrivvs som en stor gentleman som var uppskattad i de klubbar som han representerade.

Idag spelar Tottenham och Chelsea, två klubbar som Greaves respresenterat, mot varandra.

Texten uppdateras.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.