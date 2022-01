Tottenham illa ute i FA-cupen - vidare efter tre sena mål

Tottenham tog under söndagen emot Morecambe på hemmaplan i den tredje omgången av FA-cupen. Spurs-managern Antonio Conte valde bland annat att vila förstemålvakten Hugo Lloris och anfallsstjärnan Harry Kane, som båda tog plats på avbytarbänken.

Morecambe, som ligger på 21:a plats i tredjedivisionen League One, tog en chockartad ledning på Tottenham Hotspur Stadium efter 32 minuters spel. Mittbacken Anthony O'Connor höll sig framme på en vänsterhörna och rakade in 0-1 med en bredsida från nära håll. Det var också resultatet in i pausvilan.

Underläget stod sig fram till mitten av andra halvlek, vilket fick Conte att agera. Kane kom in i spel, liksom Oliver Skipp och Lucas Moura. Det var dock Harry Winks som slog in det så välbehövliga kvitteringsmålet för Tottenham. Mittfältaren drog till med en frispark långt ute på vänsterkanten som seglade in i det bortre krysset efter 74 minuter.

Morecambe såg dock ut att hålla ut och ta matchen till förlängning innan Ryan McLaughlin tabbade sig. Backen tappade bollen till Lucas Moura på mittplan och brassen var därefter kylig när han rundade målvakten och rullade in 2-1. Kane hann sedan fylla på till 3-1 innan matchen var slut.

Tottenham är därmed vidare till fjärde omgången av FA-cupen, om än efter vissa bekymmer. Lottningen sker senare i kväll.

Startelvor:

Tottenham: Gollini - Tanganga, Rodon, Davies - Doherty, Ndombele, Winks, Sessegnon - Gil, Alli, Lo Celso.

Morecambe: Carson - McLaughlin, O'Connor, Bedeau - Cooney, McLoughlin, Diagouraga, McCalmont, Leigh - Ayunga, Stockton.