Tottenham körde över United på Old Trafford

Manchester United föll senast mot Brighton med 3-2 på bortaplan. Mittbacksparet Victor Nilsson Lindelöf och Eric Bailly fick vass kritik i England efter insatsen och till stormötet med Tottenham var Bailly utanför truppen och Lindelöf fick ta plats på bänken. Istället fick Phil Jones och Chris Smalling förtroendet på mittbacksplatserna. Men det nya mittbacksparet till trots skulle Uniteds problem fortsätta. Tottenham vann med hela 3-0 på Old Trafford och tog sin tredje raka seger.

Efter en kvart fick United ett jätteläge att ta ledningen. Danny Rose slog en usel hemåtpassning som Romelu Lukaku snappade upp och rundade Hugo Lloris. Avslutet hamnade dock utanför den bortre stolpen.

Fem minuter in i andra tog Spurs ledningen. Harry Kane stod för en vacker hörnnick och satte 1-0. Bara två minuter senare small det igen bakom David De Gea när Lucas Moura stötte in 2-0.

Victor Nilsson Lindelöf byttes sedan in i matchen och ersatte Phil Jones. Svensken var nära att stå för en supertabbe när han skulle spela hem till De Gea. Dele Alli kom emellan och var mycket nära att kunna sätta 3-0.

3-0 kom istället i slutminuterna när Lucas Moura satte sitt andra mål med ett kyligt avslut. Målet fick delar av hemmapubliken att resa sig upp och gå. Spurs-supportrarna skanderade "You´re getting sacked in the morning" och syftade på Uniteds manager José Mourinho.

Efter slutsignalen stannade portugisen till en längre stund framför United-supportrarna och applåderade intensivt mot fansen innan han stegade ut från planen.

Lagens startelvor:

United: De Gea - Valencia, Jones, Smalling, Shaw - Herrera, Matic, Fred - Lingard, Pogba - Lukaku.

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Dier, Dembele - Eriksen, Lucas, Alli - Kane.