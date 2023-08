Tottenham nollade Manchester United i stormötet

Efter knappa halvtimmen vek Garnacho in och sköt, via Romeros arm styrdes bollen ut till en hörna. Domare Michael Oliver lyssnade en stund på VAR-rummet innan spelet kunde fortgå utan åtgärd.

Något som fick Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst att rasa mot domarkåren.

"Du kan bara skratta åt det. Wolves nekas en uppenbar straff mot United på måndag och United får inte en uppenbar straff idag. Problemet är fortfarande domarna. Sparka majoriteten av dem", skrev han på X.

I den andra halvleken tog Spurs ledningen efter att Kulusevski slagit in bollen via Lisandro Martinez och fram till Pape Matar Sarr som dunkade in ledningsmålet.

Gary Neville uttryckte efter målet en oro för Manchester United och menade på att det saknas en spelare som inte har värvats in.

- Ten Hag vill ha en defensiv mittfältare som kan spela tillsammans med Casemiro och för tillfället kan klubben inte sälja tillräckligt med spelare för att kunna finansiera det. De måste finansiera det annars blir det stora problem, säger han i Sky.

Matchen slutade 2-0 till Tottenham efter att Ben Davies styrt in det avslutande målet.

Ange Postecoglou var belåten efter segern:

- Jag är glad. Vi visar bitar av vårt spel idag. Jag såg tillräckligt mycket i vårt spel idag som uppmuntrar mig. Allt vi kan göra är att fortsätta förbättra oss och förhoppningsvis plockar vi poäng längs vägen, säger han till BBC efter matchen.

Startelvor:

Tottenham: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bissouma, Maddison - Kulusevski, Richarlison, Son.

Manchester United: Onana - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fernandes, Mount - Antony, Rashford, Garnacho.