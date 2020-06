Tottenham och United kryssade - Fernandes poängräddare från straffpunkten

Det blev 2-1 till Manchester United och Tottenham när lagen möttes den 4 december. Nu var det nära att ”Spurs” och dess manager Jose Mourinho, tidigare i Manchester United, fick revansch när Premier League återstartade. Men så blev det inte.

Tottenham gjorde matchens första mål efter lite mindre än halvtimmen spelad. Steven Bergwijn fick bollen en liten bit in på Manchester Uniteds planhalva och därefter tog nederländaren fart - och sprang förbi alla i United-försvaret. Väl framme i straffområdet dunkade han in 1-0 via David De Gea.

Det såg ut att räcka, men comebackande och inbytte Paul Pogba ville annat.

Med tio minuter kvar att spela snurrade fransmannen upp Tottenhams Eric Dier och fick straff. Den förvaltade Bruno Fernandes på bästa sätt genom att göra 1-1.

I slutet VAR-granskades ytterligare en straffsituation som skedde i Tottenhams straffområde. Men efter att ha tittat närmare på händelsen beslutade Jonathan Moss att inte döma straff. Matchen slutade 1-1.

- Vi gjorde bra ifrån oss, det var en svår match, säger Bruno Fernandes till Sky Sports.

Han fortsätter:

- Vi hade massor av chanser att göra mål. Men det är ett bra resultat. Vi inte nöjda, men det är ett bra resultat.

Resultatet innebär att nu att Manchester United är femma på 46 poäng och laget har två poäng upp till fyran Chelsea. Tottenham å sin sida är ligaåtta på 42 poäng. Lagen har åtta ligamatcher kvar att spela.

Tottenham: Lloris -Aurier, Dier, Sanchez, Davies - Winks, Sissoko - Bergwijn, Lamela, Son - Kane.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - James, Bruno Fernandes, Rashford - Martial.