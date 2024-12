Tottenham slog ut United – trots Forster jättetavlor: ”Kan inte tro sina ögon”

Tottenham tog under torsdagskvällen emot Manchester United i kvartsfinal i ligacupen, i en match som blev en svängig historia.

Redan i den andra minuten höll Spurs på att få en drömöppning på matchen. Genom en kontring ställde man om på United innan Kulusevski stod för ett fint inspel mot straffpunkten. Heung-min Son stormade mot bollen - men missade den precis i skottögonblicket så anfallet rann ut i sanden.

Målet kom istället efter en kvart. Pedro Porro sköt från distans och United-målvakten Altay Bayindir lämnade retur mitt framför mål. På den dök Dominic Solanke upp på ett sant måltjuvsmanér och sköt in 1-0 till hemmalaget.

Annons

- Målvakten måste styra ut det skottet mot kanten – inte rakt in i skottsektorn. Det kan dock argumenteras att United-försvararna bör göra ett bättre jobb för att hjälpa honom. De står och sover, säger Gary Neville till Sky Sports.

Tio minuter senare var Kulusevski nära att utöka för Tottenham. I samband med en frispark vände han läckert bort Bruno Fernandes och kom till skottläge från nära håll. Men denna gång var Bayindir mer påkopplad och stod för en stark räddning.

- Bra ingripande av målvakten, det där skottet hade lätt kunnat gå förbi honom om han gått mer åt vänster. Fantastisk teknik av Kulusevski som fintar bort Fernandes helt, säger Neville.

Precis innan halvtid såg United ut att få till en kvittering. En passning från Diogo Dalot hittade Christian Eriksen vid straffområdeskanten, varpå dansken avlossade ett tungt skott mot mål. I sista stund kastade sig dock Archie Gray osjälviskt in i bollbanan och blockerade skottet.

Annons

Det utspelade sig även tråkiga scener ur svenskt perspektiv i slutet av den första halvleken. Nilsson Lindelöf satte sig ner i gräset och kunde inte spela vidare. Det var inte länge sedan Lindelöf kom tillbaka från skada och enligt The Times var svensken förkrossad i samband med att han klev av planen.

I inledningen av den andra halvleken utökade sedan Tottenham genom Kulusevski. Svensken snappade upp en lös boll i Uniteds straffområde och slog till direkt. Bayindir i United-målet hann knappt reagera innan bollen var i nät och 2-0 var ett faktum.

- En blixtrande start från Tottenham i den andra halvleken. Lisandro Martinez rensning är oerhört svag - till skillnad från Kulusevskis avslut. Amorim har blivit sviken av två misstag och man kan inte komma runt att spelarna inte är på en tillräckligt hög nivå, säger Neville.

Annons

"When it rains, it pours", brukar man säga i England. Så var fallet för Manchester United. För bara sju minuter efter Kulusevskis 2-0-mål hade Dominic Solanke gjort 3-0.

Djed Spence hittade Solanke med en passning över Uniteds backlinje, varpå Solanke sedan vände bort Martinez innan han säkert sköt in 3-0 bakom Bayindir.

I den 63:e minuten reducerade United efter en rejäl tavla från Tottenham-målvakten Fraser Forster. Framför eget mål passade han rakt på Bruno Fernandes - som osjälviskt spelade fram Joshua Zirkzee till 1-3.

- Skrämmande dåligt av Tottenham och Forster. De bjuder in United i matchen genom ett misstag i sitt eget straffområde. Ange Postecoglou skakade på sitt huvud efter bollen gick in i mål, säger Sky Sports Peter Smith.

Målet gav United momentum. Direkt efter reduceringen kom man nära ytterligare ett mål två gånger om. Först höll Yves Bissouma på att styra in ett United-inlägg i eget mål, och sedan sköt inbytte Amad Diallo precis utanför på den efterföljande hörnan.

Annons

Minns ni "When it rains, it pours"? Det gällde även Fraser Forster denna afton.

I den 70:e minuten misslyckades målvakten återigen när han skulle ta hand om bollen i eget straffområde. Denna gång tog han en för dålig mottagning och när han skulle rensa så rensade han rakt på en pressande Diallo - in i eget mål. 2-3.

- Postecoglou har händerna över ansiktet. Han kan inte tro sina ögon. Ytterligare en bjudning resulterar i mål. Vad gör Forster?! undrar Peter Smith.

Men kvällen skulle få ett lyckligt slut för Tottenham. Med två minuter kvar av ordinarie tid skruvade Son in en hörna i mål till 4-2 – där Lucas Bergvall skulle komma att spela en kontroversiell roll.

I samband med hörnan ansåg United-spelarna att Bergvall höll fast Bayindir, som skulle avvärja hörnan, och att målet således skulle dömas bort. Men då det inte fanns VAR kunde inte domaren granska situationen.

Annons

Innan slutsignalen reducerade United på hörna genom Johnny Evans – men man lyckades aldrig få till någon kvittering. Slutresultatet skrevs till 4-3 och Tottenham slog ut United.

Efter slutsignalen var Bayindir fortfarande arg angående situationen med Bergvall. Enligt BBC konfronterade han och målvaktkollegan André Onana domarkåren - men man fick inget gehör.

Startelvor:

Tottenham: Forster - Porro, Dragusin, Gray, Spence, Sarr, Bissouma, Maddison, Kulusevski, Solanke, Son.

Manchester United: Bayindir - Mazraoui, Lindelöf, Yoro, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Anthony, Fernandes, Höjlund.