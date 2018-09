Tottenham-stjärna månadens spelare i Premier League

Tottenhams brasilianske stjärnytter Lucas Moura, 26, lämnade i premiärsegern mot Newcastle planen mållös, men fick därefter fart på målskyttet i Premier League. Först sänkte han Manchester United med två mål till 3-0 och därefter stod han för ett mål i lagets 3-1-seger mot Fulham i ligan. Senast blev det däremot förlust mot Watford med 2-1.

Nu prisas brassen för insatserna i augusti månad. Premier League meddelade i dag att brassen utses till månades spelare i augusti i ligan.

Moura har spelat från start i Tottenhams fyra inledande matcher av säsongen. Spurs är placerat på femteplats i tabellen, tre poäng efter Liverpool i serieledning i Premier League.

