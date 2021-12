Tottenhams gest: Donerar överbliven mat till välgörenhet

Tottenham har drabbats av ett coronautbrott, som har lett till att de tvingats skjuta upp två matcher. Det rörde sig om mötet med Rennes på hemmaplan, samt Brighton på bortaplan.

När Rennes-mötet ställdes in, var Tottenham inte längre i behov av den mat de beställt till matchen. På sin Twitter meddelar klubben att de istället valt att donera den till en välgörenhetsorganisation vid namn Felix Projects. De kommer nu dela ut måltiderna gratis, till behövande personer i London.

Bortamatchen i Brighton resulterade i ett liknande scenario. Tottenham hade redan beställt mat till spelarhotellet, och även den kommer doneras, till Whitehawk Food Bank i Brighton, för att delas ut till behövande i det lokalområdet.

Tottenham och Rennes har ännu inte lyckats komma överens om ett nytt speldatum för den uppskjutna matchen. Om den inte genomförs riskerar Tottenham att förlora matchen med 3-0.

