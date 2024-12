Tottenhams jättekross - i Bergvalls startdebut

Lucas Bergvall fick för första gången chansen från start i Premier Leageu när Tottenham fullständigt krossade tabelljumbon Southampton under söndagskvällen. Alla målen i 5-0-vinsten kom i den första halvleken.

Domaren hann knappt blåsa igång tillställningen innan Spurs tog ledningen. Knappa 40 sekunder var spelade när James Maddison satte bollen i när efter att ha sprungit sig fri och serverats av Djed Spence.

- Vi pratar om att Djed Spence ens startar matchen. Han har varit in och ut ur laget. Vilken löpning och vilken boll från honom. Det är ett jätteläge för honom, säger Lucy Ward i TNT Sports och fortsätter:

- James Maddison måste fortfarande sätta avslutet. Det är briljant från honom. Vilken start av Spurs.

Och Spurs utökade bara ca tio minuter senare när Southamptons försvarare misslyckades med att få undan ett inlägg. Bollen landade hos Heung-Min Son som placerade in 2-0.

Bara en minut senare var det dags igen. 3-0 till Spurs, denna gång genom Dejan Kulusevski.

3-0-målet fick Southampton-tränaren att agera. För Russel Martin bytte ut anfallaren Kamaldeen Sulemana mot backen Nathan Wood direkt efter.

- Det är pinsamt för Southampton-supportrarna. Det är för enkelt att spela igenom försvaret. Russel Martin får inte spelarna att spela som han vill och de har tappat allt självförtroende. Det är inte bra och det är smärtsamt att titta både om du håller på Southampton eller om du är Neutral, säger Lucy Ward.

Och fansen hemmafansen var givetvis inte nöjda med sina spelare.

- "Vi vill ha bort Martin" sjunger Southampton-fansen till höger om mig, säger Sky Sports Dan Long.

Förfallet fortsatte sedan. För när 25 minuter var spelade så slog Tottenham till igen. London-laget kontrade och Pape Matar Sarr placerade in 4-0, assisterad av Son.

- Folk runt omkring oss lämnar läktaren, säger tidigare Chelsea-spelaren Joe Cole i TNT Sports.

Efter målet tvingades Tottenham till att göra ett byte. Destiny Udogie skadade sig och ersattes av Pedro Porro.

I den 30:e minuten hamnade Lucas Bergvall i protokollet, när han drog på sig ett gult kort.

Innan den första halvleken var slut så hade James Maddison slagit till igen. Mittfältaren snurrade upp sin försvarare i straffområdet och skickade upp bollen i krysset.

Men det målet missade hemmalagets tränare Russel Martin. För han hade nämligen redan gått ner i omklädningsrummet.

- Det här ser inte bra ut för Southampton, konstaterade Lucy Ward.

Direkt efter blåste domaren av för halvtidsvila.

När Spurs klev ut i den andra halvleken hade laget gjort ett byte. Heung-Min Son gjorde plats för Brennan Johnson.

Matchens andra akt blev sedan raka motsatsen vad gäller mål. Southampton fick dock måljubla när det återstod knappt tio minuter att spela när Matues Fernandes nickade in 5-1. Men jublet blev kortvarigt då målet dömdes bort på grund av offside.

Strax före slutet byttes sedan första halvlekens förgrundsfigur ut.

- James Maddison var majestätisk. Han var briljant. Varje gång jag har sett Tottenham spela så har han varit bra. Han får Spurs att fungera. Allt går genom honom på planen och han var väldigt bra idag, säger Joe Cole.

5-0 slutade matchen tillslut och Spurs kliver därmed upp till tiondeplats i PL. Och Lucas Bergvall fick spela hela matchen i sin debut från start i PL. Efter matchen fick 18-åringen 7/10 av Football London.

"En städad hel Premier League-debut för den 18-årige svensken. Fick kramp i den 86:e minuten men det här var en 'boost' för honom att få en hel match i benen", skrev sajten.

Southampton är efter förlusten fortsatt hopplöst sist i ligan och hemmafansen valde i samband med slutvisslan att vädra sitt missnöje mot tränaren Russel Martin. Flertalet skyltar med liknande budskap syntes på arenan.

"R.M. lämna vår klubb", stod det på en av de.

PL-tabelljumbon har bara vunnit en match sedan återkomsten till den engelska fotbollens finrum.

Startelvor:

Southampton: McCarthy - Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Manning - Fernandes, Aribo, Downes - Dibling, Armstrong, Sulemana

Tottenham: Forster - Spence, Dragusin, Gray, Udogie - Bergvall, Maddison, Sarr - Kulusevski, Solanke, Son