Tottenhams mardröm: Kane blir borta i över en månad

Tottenhams anfallsstjärna Harry Kane skadade sig i slutminuterna i helgens 1-0-förlust mot Manchester United i Premier League. Tidigare i eftermiddag rapporterade engelska tidningen Daily Telegraph att anfallaren kan bli borta från spel i fyra veckor, men nu meddelar Tottenham att situationen är värre än så för anfallaren.

Tottenham meddelar, via sitt Twitter-konto, att Kane skadade ligament i sin vänstra ankel mot United och utifrån en preliminär bedömning är först tillbaka i träning i början av mars. Klubben skriver att anfallaren kommer att undersökas vidare, men att det därefter väntar rehabiliteringsträning.

Kane ser därmed ut att missa flera viktiga matcher framöver. Innan mars ställs bland annat Tottenham mot Chelsea i andra semifinalmötet i ligacupen, mot Chelsea i ligan och dessutom mot Borussia Dortmund på hemmaplan i Champions League.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6