Tottenhams nya skademardröm - även Alli borta fram till mars

Tottenhams skadeolycka fortsätter. I förlusten mot Manchester United skadade sig Harry Kane och Moussa Sissoko. Den sistnämnde väntas vara tillbaka om några veckor men Kane kommer inte att vara tillbaka i träning förrän i början på mars.

Nu kommer nya tunga besked för Spurs. Dele Alli, som målade i 2-1-segern mot Fulham men sedan klev av skadad, har ådragit sig en skada i baksida lår. Tottenham meddelar att Alli, precis som Kane, inte kommer att vara tillbaka i träning förrän i början på mars.

Tottenham saknar dessutom Heung-Min Son som är iväg på de asiatiska mästerskapen där hans Sydkorea är vidare till kvartsfinal.

Following scans and clinical assessment, we can confirm that @dele_official has suffered a hamstring strain, sustained during Sunday's match.



Dele will now undergo a period of rehabilitation with our medical staff, with the expectation of returning to training in early March. pic.twitter.com/BalHwgBFHZ