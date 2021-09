Tränarens ord efter tavlan: "Förväntar oss att han kommer vara bekvämare"

Sent under deadline day blev det klart att den svenska landslagsmålvakten Robin Olsen lånas ut från Roma till Sheffield United i Championship. Under tisdagskvällen gjorde Olsen debut för sin nya klubb.

En debut han troligen vill glömma, då 31-åringen stod för ett svagt ingripande vilket ledde till kvitteringsmålet 1-1. Lagets tränare manar till tålamod vad gäller Olsen.

- Han är ny i laget, vi har bara hunnit med två träningar. Han behöver anpassa sig och vi behöver anpassa oss till honom. Vi förväntar oss att han kommer att vara bekvämare framöver än han var i kväll, säger Jokanovic.

Olsen fick 5 av 10 i betyg, där misstaget får uppmärksamhet i brittisk media.

Gav bort ett mål efter att ha blivit helt överspelad på en långboll. Såg inte heller bekväm ut med bollen vid fötterna. Gjorde en bra räddning sent i matchen som kompenserade en aning för tidigare misstag”, skriver Sheffield Star.

Robin Olsens lån gäller över hela säsongen, och hans kontrakt med Roma sträcker sig till nästa sommar.