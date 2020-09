Tredje raka förlusten - nu ber ägaren om ursäkt och lovar förstärkning

Fulham förlorade på måndagen mötet mot Aston Villa med klara 3-0 på hemmaplan. Det innebär att laget nu har tre raka förluster, tio insläppta mål – och att man är sist i tabellen.

Efter måndagens bottennapp kändes sig klubbens ägare Tony Khan sig nödgad att gå ut och be om ursäkt. På Twitter skriver han att man försökt förstärka försvaret i truppen en längre tid och att prestationerna inte duger.

”Jag vill be om ursäkt till Fulham-supportrarna för vår insats i kväll. Vi har letat efter att förstärka truppen med en mittback sedan Wembley (Championship-finalen mot Brentford i augusti) och jag är ledsen att vi inte lyckats. Två spelare hade covid, plus att vi tappade en gratis-spelare som vi trodde var nära, plus att vi hade ett annat problem med en fjärde mittback. Jag lovar att det kommer spelare och bättre insatser från den här truppen”, skriver han, och fortsätter.

”Jag kommer att fortsätta att be om ursäkt för den insatsen. Jag är ledsen, vi behöver alla göra ett bättre jobb. Alla inom klubben har arbetat väldigt hårt för att få upp laget och nu måste vi jobba ännu hårdare för att klara oss kvar. Jag lovar bättre insatser än prestationen i dag.”