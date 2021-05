Trots stora protester - Glazers uppges inte vilja sälja

Den amerikanska ägarfamiljen Glazer får just nu utstå massivt tryckt från Manchester Uniteds supportrar. I helgen stormades som bekant Old Trafford av uppretade supportrar – och dessutom hade ett antal tagit sig till spelarhotellet The Lowry Hotel. Det hela slutade med att mötet med Liverpool fick skjutas upp.

Grunden till missnöjet går långt tillbaka – men har nu fått nytt liv i samband med klubbens tänkta engagemang i utskällda The Super League.

Men enligt ansedda The Guardian har familjen Glazer i dagsläget inga planer på att sälja klubben och därmed gå de irriterade fansen till mötes. I stället rapporterar tidningen att man har långtgående planer på att i stället dubbla klubbens värde, som i dag ligger på tre miljarder pund.

En liten, liten chans till en annan utgång rapporterar dock The Times om och tidningen skriver att det enda som skulle kunna få ägarna att överväga att sälja vore ett bud på fyra miljarder pund.

I ligan väntar härnäst Aston Villa för Uniteds del och därefter hemmamötet med Leicester. Återstår att se om det blir nya protester mot familjen Glazer.