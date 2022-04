Tuchel förklarar Lukaku-petningen: "Inte redo för intensiteten"

Romelu Lukaku blev i somras Chelseas dyraste värvning någonsin (1,2 miljarder kronor) när han lämnade Serie A-mästaren Inter för en andra sejour i Londonklubben Chelsea. Men sedan återkomsten har saker och ting inte gått som planerat för belgaren.

28-åringen har bara gjort tolv starter i Premier League och när Chelsea tog sig an Crystal Palace i FA-cupens semifinal under lördagen återfanns han återigen på bänken. Nu förklarar Chelsea-tränaren Thomas Tuchel varför han valde att bänka Lukaku under söndagen.

- Han är inte tillräckligt redo för intensiteten vårt spel kräver i en FA-cupsemifinal. Det är inte enkelt att komma till en sådan match efter att ha haft en period där han varit borta från spel på grund av skada. Det var för mycket som låg på spel, säger Tuchel enligt Daily Mail och fortsätter:

- Det handlar enbart om att han inte spelat så många minuter på den senaste tiden. Han var inte tillräckligt matchredo, annars hade han haft en stor chans att starta i den här matchen.

Lukaku har gjort tolv mål och två assist på 37 framträdanden för Chelsea. Av de 37 framträdandena har 24 varit från start.

Chelsea vann matchen med 2-0 efter mål av Ruben Loftus-Cheek och Mason Mount. I finalen väntar Liverpool på Wembley Stadium den 14 maj, efter att Liverpool besegrat Manchester City med 3-2 i den andra semifinalen under lördagen.