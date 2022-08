Tuchel och Conte straffas för bråket – men får olika påföljder

Londonderbyt mellan Tottenham och Chelsea blev kaosartat. Tränarna Antonio Conte och Thomas Tuchel hamnade i bråk både i samband med flera av målen, men tränarna rök även ihop på slutsignal när de skulle skaka hand med varandra som tack för matchen. Bråket resulterade i att båda fick rött kort, men nu kommer även ytterligare påföljder.

Under fredagen meddelade det engelska fotbollsförbundet, The Football Association (FA), att Tuchel bötfälls med 35 000 pund (438 000 kronor) i böter för sitt agerande samtidigt som Conte bötfälls med 15 000 pund (188 000 kronor). Båda tränarna har medgivit i efterhand till förbundet, under dess utredning av ärendet, att deras uppförande inte var acceptabelt.

Vidare skriver förbundet att båda tränarna har en chans att överklaga och att Tuchels avstängning, som han fick i samband med incidenten, har dock pausats tillfälligt vilket gör att han får ta hand om laget under dess match mot Leeds på söndag.