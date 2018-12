Tungt skadebesked för Arsenal – Mchitarjan borta i sex veckor

Henrich Mchitarjan spelade från start i onsdagens ligacupmöte mot Tottenham. Men när Arsenal mötte Burnley i helgen fanns den armeniske mittfältaren inte med i truppen och nu blir han borta under en längre tid.

På sin hemsida ger Arsenal en skadeuppdatering kring Mchitarjan där de skriver att han har problem med högerfoten och att nu blir borta från spel i sex veckor.

Samtidigt meddelar Gunners att flera spelare är på väg tillbaka från skador. Shkodran Mustafi går in i full träning den här veckan, medan Hector Bellerin gör samma sak om två veckor. Däremot står det klart att Nacho Monreal missar onsdagens möte mot Brighton.

Sedan tidigare har Arsenal långtidsskador på både Rob Holding och Danny Welbeck.

