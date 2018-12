TV: Blinde supporterns firande blev viralt - bjöds in av Salah: "Ditt stöd är en inspiration"

Det var efter att Mohamed Salah gjort det avgörande målet mot Napoli i den sista gruppspelsomgången i Champions League som en video där Mike Kearney, som är blind, och hans kusin sågs fira målet spreds som en löpeld.

Klippet visade hur Kearneys kusin Stephen Garcia beskrev för Kearney vad som hänt nere på planen - och hur de båda tillsammans jublade över målet. För att visa tacksamhet för stödet valde Mohamed Salah att bjuda in Kearney och Garcia till träningsanläggningen Melwood.

- Jag berättar alltid för honom om varje inspark, varje hörna, varje inkast – och så klart vet han när vi gör mål eftersom då får han en stor kram, säger Garcia i ett klipp från mötet som Liverpool publicerat.

Väl på plats på Melwood fick Kearney ta emot en present i form av en signerad tröja av egyptiern.

- Den där videon blev galet stor, inte sant? säger Salah i klippet.

Därefter fick duon även träffa Jürgen Klopp och de andra spelarna i Liverpools trupp och dessutom ta del av lagets träningspass inför mötet med Wolverhampton.

”Tack Mo Salah för att du bjöd in mig för att få träffa dig och tack för att du signerade tröjan till mig och min kusin. Jag hade en fantastisk dag. Alla i Liverpool var så välkomnande. Det var underbart att träffa alla. Jag är verkligen tacksam och kommer inte att glömma vänligheten som har visats mig”, skriver Kearney på Twitter efter mötet.

Enligt Liverpool föddes Kearney med en synskada, men sedan sju års ålder har han varit blind.

Se Liverpools video från mötet nedan.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK