TV: Eidevall berättar om första året i Arsenal: "En helt annan intensitet i arbetet"

Förra sommaren stod det klart att Jonas Eidevall lämnade sitt tränaruppdrag i FC Rosengård för att ta över Arsenal i den engelska högstaligan. När Eidevall nu ser tillbaka på sin första säsong på de brittiska öarna kan han blicka tillbaka på en framgångsrik första säsong utomlands.

För TV4 Sporten berättar 39-åringen om sina intryck från säsongen.

- Intensiv, lärorik, rolig, utvecklande. På 3,5 år i Rosengård så spelade vi 98 tävlingsmatcher och första säsongen i Arsenal spelade vi 41 tävlingsmatcher. Så det är en helt annan intensitet i arbetet i England än vad jag är vad vid från Sverige. Men det ställer lite nya krav på dig som tränare och det tycker jag är roligt att få erfarenhet av.

Efter att ha varit tränare i både den svenska och engelska ligan konstaterar Eidevall att det finns en hel del som skiljer ligorna åt. Bland annat tror han att den engelska ligan kommer fortsätta hålla sig i framkant den svenska, mycket tack vara den bevakningen ligan får och de resurser som investeras i ligan.

- Det är en väldig skillnad sett till både skrivande och sändande media runt matcherna i England. Vilket är en av anledningarna till att jag tror att den engelska ligan kommer att stå sig stark framåt. Man lyckas väl att nå ut med sina matcher, säger Eidevall och fortsätter:

- Damallsvenskan är en väldigt högkvalitativ liga. Kanske att det syns i spelet att matcherna i England blir lite mer öppna, lite mer böljande eftersom det till exempel inte finns några lag i England som spelar på konstgräs. Det är lite enklare att komma nära och utmana sin motståndare på naturgräs kontra konstgräs.

I sommar agerar Eidevall expert åt C More i EM i England. Mästerskapet sparkar i gång den 6 juli och du kan följa matcherna på SVT och TV4/C More.