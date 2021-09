TV: Här deltar Klopp i Anfield-bygget

Liverpool har nu inlett renoveringen av hemmaarenan Anfield Road. Planen är att de redan existerande delarna ska rustas upp och dessutom kommer klubben bygga ut arenan med plats för ytterligare 7 000 åskådare, vilket gör att 61 000 personer kan släppas in på matcher. Enligt den tyska tidningen Bild förväntas bygget landa på 710 miljoner kronor.

Nu rapporterar Liverpool Echo-journalisten Paul Gorst att de första spadtagen är tagna i renoveringen. Journalisten har lagt upp ett klipp på när chefstränaren Jürgen Klopp står i regn med en spade i handen och tar ett spadtag med jord vid arenan.

Liverpool vann i veckan mot Porto i Champions League och ställs härnäst mot Manchester City hemma på söndag i Premier League. Liverpool toppar den engelska ligan.

Se klippet på Klopp i tweeten nedan.

A spade in the ground for the new Anfield Road expansion project pic.twitter.com/0YPq8luBFy