TV: Här tappar West Brom-spelaren huvudet - delar ut högerkrok

I upprinnelsen till incidenten fällde Mallorca-spelaren Samú Costa motståndaren Jason Molumby på egen planhalva - vilket fick den sistnämnda att tända till ordentligt.

Han var snabbt uppe på benen, och av bilderna att döma utväxlades ett par ord innan han Molumby satte sin panna mot Costas och ett slagsmål bröt ut. Mallorca-spelaren tryckte bort Molumbys skalle vilket fick West Brom-liraren att tända till och delade ut en ordentlig högerkrok på sin motståndare.

Resten av spelarna stormade till situationen och försökte avstyra slagsmålet, men det hela verkade fortsätta, om man ser till klippet på händelsen nedan.

Träningsmatchen hade avspark klockan 14.00 tidigare under lördagen och det har ännu inte kommit besked om eventuellt straff.

It’s kicking off in the West Brom v Mallorca friendly…



Proper right hook by the West Brom player… 😨🥊 #WBA pic.twitter.com/XIaZurqvBW