Tv-jättar varnar för finansiell kris: "Idrotten kommer bli lidande"

Under onsdagen och torsdagen pågår Financial Times Business of Football Summit i London under rubriken: anpassning till osäkerhet. En av frågorna som diskuterats är pirat-tv.

Vid ett panelsamtal deltog Tom Burrows från streamingjätten Dazn och Nick Herm från giganten Sky. Bägge två varnade för utvecklingen där pirat-tv blir allt vanligare

- Vi närmar oss stadiet där det i det närmaste är en kris för industrin för sporträttigheter. Man har tidigare gjort mediaavtal utifrån grunden att det är en exklusivitet man köper men nu kan man i det närmaste argumentera att det inte går att köpa exklusivitet längre för pirat-tv är så spritt, säger Tom Burrows som är ansvarig för globala rättigheter på Dazn.

Den oligarkägda streamingjätten har köpt rättigheter till ligafotboll i Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike. När det handlar om avtalet med franska Ligue 1 är Dazn i en konflikt kring betalningen och där streamingjätten hävdar att pirat-tv slagit hårt mot affären.

- Tidigare har de sändande bolagen stått för mellanskillnaden men jag tror inte det kan fortsätta. Om vi inte kan täta till mellanskillnaden kommer idrotten att bli lidande, säger Burrows.

Även i Storbritannien ser Sky problem och Nick Herm talade om en evig kamp mot illegalt strömmande som årligen kostade bolaget och därmed i förlängningen fotbollen miljarder.

Analytikern Claire Enders gav en mörk bild:

- Vi har haft pandemin och inflation i princip i varje marknad och det har inneburit en otrolig ökningen i pirat-tv. Det är det främsta problemet i sport. Det handlar om runt 50 procent på de flesta marknader, säger hon.

Claire Enders sa att Storbritannien hade mindre problem då Premier League, myndigheter och bredbandsleverantörer varit mycket hårdare än i andra länder. Hon gick hårt åt både franska Ligue 1 och Serie A.

- Alla hade klarat sig bättre om rättighetsinnehavarna varit mer vaksamma när det handlar om att försöka stoppa illegal strömning i en industriell skala.