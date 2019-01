TV: Jätteskrällen: West Ham föll mot League One-jumbon - utslaget i FA-cupen

AFC Wimbledon, just nu jumbo i engelska tredjedivisionen League One, tog i kväll emot West Ham på hemmaplan i fjärde omgången i FA-cupen. Då överraskade laget Premier League-klubben tidigt med två mål i första halvlek signerade, Kwesi Appiah och Scott Wagstaff. West Ham var i brygga, men det skulle bli värre.

En minut in i andra halvlek utökade Wimbledon till 3-0 genom Wagstaff som blev tvåmålsskytt och Wimbledon var på väg mot ett osannolikt avancemang. West Ham, som hade flera stjärnor på planen från start som Javier Hernandez, Andy Carrol, Mark Noble och Michail Antonio, lyfte sig i andra halvlek till 3-1 och 3-2, men när inhopparen Toby Sibbick satte 4-2 i den 88:e minuten, så var saken klar.

- Det här är förmodligen en av mina höjdare, att få göra mål mot Premier League-motstånd. Vi tyckte att vi hade otur i ligacupen och fick vår revansch i kväll, säger Sibbick enligt BBC.

Wimbledon vann med 4-2, slog ut West Ham i FA-cupen och är nu vidare till nästa runda i turneringen. Det var säkerligen ett rejält plåster på såren för klubbens supportrar efter en tung säsong i League One.

AFC Wimbledon, sist i tredjedivisionen sätter dit 4-2 mot Premier League-klubben West Ham. The magic of the cup pic.twitter.com/g4cKMHBbih