TV: Levi Colwill och James McClean i bråk under träningsmatch

Chelsea befinner sig för tillfället i USA på en försäsongsturné. Under veckorna borta i staterna kommer London-klubben spela mot bland andra Celtic och Manchester City men först ut på menyn var League One-klubben Wrexham.

Träningsmatchen var inte mer än två minuter gammal innan det hettade till ordentligt. Den tidigare Premier League-spelaren James McClean, som representerat Sunderland och West Bromwich, bland flera, kom sent in i en situation mot Levi Colwill - som såg rött.

Chelsea-spelaren blev rejält förbaskad på McClean och delade ut ett par knuffar innan han satte händerna upp i ansiktet på 35-åringen. Till slut fick spelare gå in och sära på de båda spelarna och känslorna lugnade ned sig.

Chelsea vs Wrexham fight after two minutes match start 😭 levi colwill. pic.twitter.com/kig5X8R1t7