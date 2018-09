TV: Mahrez blev tvåmålsskytt - Guardiola: "Han förtjänar fler minuter"

Manchester City värvade i sommar in Riyad Mahrez från Leicester för en rekordstor summa. Enligt The Guardian landade övergången på 60 miljoner pund plus ytterligare 15 miljoner pund i bonusar (totalt runt 870 miljoner kronor), vilket gjorde algeriern till Citys dyraste nyförvärv någonsin. Däremot dröjde det fram till i eftermiddag före Mahrez fick fira sina första mål för sin nya klubb i Premier League.

Mahrez hoppade i andra halvlek in i mötet med Cardiff och blev tvåmålsskytt till slutresultatet 5-0 i Wales. Efter två starter och fyra inhopp hittills i ligan, så utlovar nu tränaren Pep Guardiola mer speltid till sitt nyförvärv.

- Det var bra, det var de första målen. Självklart är det viktigt för honom. Han kom hit och han är en fantastiskt talangfull spelare. Han förtjänar att spela fler minuter, precis som Phil Foden gör. Det var med glädje man fick se Phil spela fotboll under de sista 20 minuterna och det gäller även Mahrez. Det är en lång säsong, så de måste vara redo och förberedda eftersom att de kommer att få spela. Det gäller alla, säger han under presskonferensen efter matchen.

Mahrez är i höst noterad för två mål på sex framträdanden i Premier League.

