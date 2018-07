TV: Mahrez om City-flytten: "Bästa klubben för att vinna titlar"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Manchester City har värvat in Riyad Mahrez - klubbens dyraste värvning någonsin.

Algeriern ser fram emot att vinna titlar i City - och att spela under Pep Guardiola.

- Jag är väldigt glad att spela under honom, säger Mahrez.