TV: Mourinho bekräftar galna storyn - gömde sig i tvättkorg: "Jag var döende"

I april 2005 skulle Chelsea möta Bayern München i kvartsfinal i Champions League. José Mourinho var avstängd efter uttalanden han gjort i rundan innan mot Barcelona. Men trots det så uppgavs portugisen vara på plats på Stamford Bridge för det första mötet för att kunna hålla kontakten med spelarna och tränarna, och sades ha gömt sig i en tvättkorg för att inte upptäckas.

Nu, snart 14 år senare, bekräftar Mourinho att storyn stämmer.

- En stor match i Champions League, 'jag måste vara med mina spelare'. Och jag gjorde det, ja, säger Mourinho i beIN Sports.

Chelseas "kit man" Stewart Bannister spelade en central roll i att hjälpa Mourinho komma undan Uefas folk på plats..

- Jag kom till omklädningsrummet under dagen, så jag var där sedan mitt på dagen. Och matchen var på kvällen. Och jag ville bara vara i omklädningsrummet när spelarna anlände. Så jag kom dit och ingen såg mig. Problemet var att lämna efteråt. Stewart stoppade mig i korgen, den hårda metallkorgen. Och den var lite öppen så att jag kunde andas. Men när Stewart tog den utanför omklädningsrummet och utanför arenan så var Uefa-killarna, som följde alla som sagt att jag var där, desperata att hitta mig. Så Stewart stängde lådan. Jag kunde inte andas. När han öppnade lådan var jag döende. Jag är allvarlig, jag var klaustrofobisk.

Chelsea slog ut Bayern men åkte sedan ut mot Liverpool i semifinal.

A stunning admission from José Mourinho - The infamous laundry basket story was true! Here's how he got away with it...#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/2mhn0MUn3m