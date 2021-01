TV: Ny smäll för Rooney - uttåg mot sjätteligalag

Manchester United-ikonen Wayne Rooney basar numera över engelska Championship-laget Derby County. Derby har det just nu tufft, då klubben är på 22:a-plats i andraligan, och under lördagseftermiddagen åkte laget på en ny smäll. Rooneys lag föll då mot Chorley FC, som hör hemma i den engelska sjätteligan, och åkte därmed ut ur FA-cupen.

Derby kom dock till spel med ett gäng ungdomsspelare med anledning av ett stort antal corona-fall i A-truppen, och därmed var heller inte Rooney på plats för att leda sitt lag. I slutändan lyckades sålunda inte Derby matcha sjätteligalaget.

Chorley tog i den tionde minuten ledningen genom Connor Hall och i den 84:e minuten fastställde Mike Calveley slutresultatet till 2-0. Det ledde till stor glädje i hemmalaget.

Chorley lade efteråt ut en video på klubbens Twitter-konto från spelarnas firande i omklädningsrummet. Där bjöds det på gemensam skönsång, samtidigt som Hall även gjorde ett försök att beskriva sina känslor efter matchen.

- Det är en otrolig känsla. Det här kommer vi att bära med oss länge. Vi spelade så bra, det var en toppinsats och vi är så glada, säger Hall till BT Sport enligt BBC.

Nu hoppas målskytten på att få möta Newcastle i den fjärde rundan i turneringen.

- Jag är Newcastle-supporter. Min pappa kommer därifrån, så jag skulle vilja spela mot dem om de slår Arsenal. Det skulle vara en dröm, säger han.

Chorley-tränaren Jamie Vermiglio:

- Det är ett stolt ögonblick för oss, men samtidigt är det all kredd till Derby County. Vi visste att det skulle bli tufft, men vi fick in ett mål och gjorde det bra, säger han till BT Sport enligt BBC.

Se Chorleys firande i tweeten nedan.

Here we go, then - @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ