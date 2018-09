TV: Pogba och Mourinho i dispyt på Uniteds träning

På tisdagen åkte Manchester United ut ur ligacupen. Efter full tid var ställningen 2-2 hemma mot Derby men efter straffar blev Championship-laget för svårt och United fick respass ur turneringen.

United har haft en knackig start på säsongen och i den senaste ligaomgången fick man bara med sig oavgjort hemma mot Wolverhampton. Under säsongens gång har det dessutom rapporterat om att relationen mellan storstjärnan Paul Pogba och managern Jose Mourinho ska vara frostig.

Efter det oavgjorda resultatet mot Wolves var Pogba kritisk mot Mourinhos taktik.

- Jag är inte tränare… men självklart borde det finnas utrymme för ett annat spel, men jag kan inte styra det för jag är en spelare. Det är mitt sätt att tänka, sa fransmannen då enligt Daily Telegraph.

Under inledningen av säsongen har Pogba fått bära kaptensbindeln i Antonio Valencias frånvaro. Efter stjärnans kritik blev han dock av med rollen som vice kapten.

- Sanningen är att jag tagit beslutet att Paul inte längre ska vara vice kapten. Men det finns inga problem alls, sa portugisen till Sky efter ligacupförlusten mot Derby.

Trots att portugisen själv säger att det inte finns några problem mellan de båda visar en video från onsdagens träning något annat. Pogba kommer in i bild och hälsar på både spelare och ledare. Efter att ha hälsat på Mourinho är han på väg att springa vidare, men managern säger något och fransmannen stannar upp. Under ett par sekunder fortsätter de att prata och fransmannens ansiktsuttryck är allt annat än upplyst.

