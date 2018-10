TV: Sarri hyllar Mourinho: "Han har vunnit allt, och överallt"

Chelsea tar under lördagen emot Manchester United på Stamford Bridge. Stormötet innebär att José Mourinho är tillbaka på sin gamla hemmaarena ännu en gång. Inför återkomsten hyllas "The Special One" av Chelseas nuvarande manager Maurizio Sarri.

På en fråga om London-klubben spelar bättre fotboll nu än under Mourinho så svarar italienaren:

- Vi pratar om en tränare som har vunnit allt. Han har vunnit överallt. Så jag tycker att jag måste respektera honom, säger Sarri, och lägger till:

- Men jag tycker också att ni alla måste respektera honom.