TV: Sir Alexs hälsning efter hjärnblödningen: "Kommer tillbaka senare och tittar på laget"

Det var i början på maj som Manchester Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson fick föras akut till sjukhus. 76-åringen fick opereras för en hjärnblödning, och vårdades på sjukhus under en månads tid.

Via Manchester United har Sir Alex nu släppt en videohälsning, där han tackar sjukhuspersonalen för att de räddat honom.

- Utan dem skulle jag inte sitta här i dag, säger skotten.

- Det får mig att känna mig så ödmjuk. Precis som med alla meddelanden jag har fått från hela världen, som önskat mig det bästa. Lyckönskningarna har varit väldigt, väldigt viktiga för mig. Så tack för stödet ni har gett mig.

Sir Alex avslutar med att försäkra om att han snart kommer att sitta på Old Traffords läktare igen.

- Jag kommer att vara tillbaka senare på säsongen och titta på laget. Under tiden, allt det bästa till José (Mourinho) och spelarna.

Se meddelandet i spelaren ovan.

