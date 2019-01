TV: Solskjær: "Rashford spelar den bästa fotbollen i sin karriär"

Manchester United tog sin sjunde raka seger under Ole Gunnar Solskjær när man besegrade Brighton med 2-1 på Old Trafford under lördagen. Matchhjälte, precis som senast mot Tottenham, blev Marcus Rashford med ett vackert 2-0-mål i den första halvleken. Anfallaren hittade rätt för fjärde Premier League-matchen i rad.

På presskonferensen efter matchen fick Solskjær frågan om han tycker att Rashford är ligans bästa anfallare för tillfället.

- Du kan argumentera för många anfallare men jag är glad att han är i mitt lag. Harry Kane är skadad så kanske ger det honom en bättre chans att vara den bäste för tillfället, säger norrmannen och fortsätter:

- Men jag måste säga att hans arbetskapacitet, ingen slår honom när det kommer till det. Ingen slår honom i attityd och för tillfället är han väldigt självsäker framför mål. Han avslutar, han försöker komma till skott och han tänker inte två gånger. Han skapade en chans för Jesse (Lingard), jag kan inte förstå hur Jesse inte gjorde mål med den chansen vid bortre stolpen. För tillfället tycker jag att han spelar den bästa fotbollen i sin karriär.