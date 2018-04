TV: Wenger: "Tajmingen var inte riktigt mitt beslut"

I slutet på förra veckan kom beskedet att Arsene Wenger lämnar Arsenal efter den här säsongen - efter att ha varit klubbens manager sedan oktober 1996. Fransmannen sa i ett uttalande på klubbens hemsida att han efter "noggrant övervägande och diskussioner med klubben" kommit fram till beslutet.

Engelska medier, däribland Daily Mail, rapporterade däremot efter offentliggörandet att Wenger - som hade ett år kvar på sitt kontrakt - ville stanna i Arsenal, men att klubbens ledning bett honom att lämna. Och istället för att få sparken ska fransmannen då ha klivit av.

När Wenger under onsdagen fick frågan varför han lämnar nu när kontraktet sträcker sig ett år till, blev svaret:

- Tajmingen var inte riktigt mitt beslut. Och gällande resten har jag pratat om det redan.

Uttalandet tolkades på många håll som att managern bekräftade att han blivit ombedd att lämna.

Men senare gick Arsenal ut med ett uttalande från Wenger om hans tidigare uttalande på presskonferensen.

- Efter att ha nått en överenskommelse om mitt avsked var jag nöjd med att låta klubben besluta om när det skulle meddelas. Jag vill göra det klart att tajmingen av offentliggörandet var rätt, säger Wenger.

The boss has issued the following statement:



“After reaching agreement about my departure, I was happy for the club to decide when to announce. I wish to make it clear the timing of the announcement was right.” pic.twitter.com/cN3inDnbn0