Två grodor och ett rött kort - Luiz: "Det var mitt fel"

Oavgjort mellan Manchester City och Arsenal - och in kom David Luiz för gästerna. Drygt 25 minuter senare hade backen hunnit med två tabbar som resulterade i lika många baklängesmål och ett rött kort. - Det var mitt fel, säger Luiz efter matchen enligt BBC Sport. - Han lär sig aldrig, säger experten Gary Neville.

Den engelska fotbollen och Premier League var under onsdagen tillbaka och den sparkades igång med en toppmatch. Manchester City tog emot Arsenal i en strid om Champions League-platserna. Och det skulle bli enkelriktat.

I den 24:e matchminuten byttes Arsenals Pablo Mari ut efter en skada och in kom försvarsspelaren David Luiz, men starten kunde blivit bättre. Kevin de Bruynes genomstickare studsade lurigt, via Luiz knä, rakt i famnen på Raheem Sterling som kunde smälla in ledningsmålet.

Men inhoppande Luiz mardrömskväll hade bara börjat. För i början av den andra halvleken drog han på sig en frilägesutvisning som resulterade i straffspark och 2–0, som De Bruyne enkelt placerade in för elva meter.

Efter matchen var David Luiz ångerfull.

- Det var mitt fel. Resten av laget gjorde det bra, speciellt med tanke på att de bara vara tio. Tränaren är otrolig, alla spelare är otroliga - men det var mitt fel, säger Luiz enligt BBC Sport.

- Jag vill vara här, och det vet tränaren. Och det vill han med, säger Luiz vars kontrakt går ut i slutet av månaden.

Fotbollsexperten Gary Neville höll inte tillbaka på sin kritik.

- Jag saknar ord. Jag har genom åren sagt allt jag behöver säga. Han lär sig aldrig. Han är för vårdslös, säger han.

Även Jamie Carragher gick hårt mot försvarsspelaren.

- Jag tror inte han har någon framtid i Arsenal nästa säsong, säger han.