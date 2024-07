Tvingas till operation - efter att hjärtfel upptäcktes

Colby Bishop, 28, har huserat i Portsmouth sedan 2022. Och det har gått bra för honom. Han står nämligen noterad för 45 mål på 100 matcher för klubben, som under den gångna säsongen tog klivet upp till The Championship.

Men inför säsongen i den näst högsta serien i England har strikern åkt på ett tungt besked.

28-åringen, som stänkte in 21 baljor under förra årets upplaga av League One, har drabbats av ett hjärtfel. Detta upptäcktes efter en sedvanlig rutinkontroll under försäsongen.

Han tvingas nu till en operation för att få bukt med hjärtfelet.

-Det är verkligen inte den start på säsongen jag förväntade mig när jag fick den här nyheten, säger han i ett uttalande, och fortsätter:

- Det har varit en osäker tid för mig, min fru och mitt barn. Trots de svåra omständigheterna är jag oerhört tacksam över att bli hänvisad till en expert som ska hjälpa mig komma tillbaka med full kraft, säger han samtidigt som han tackar klubben för allt stöd.

"Alla i Portsmouth stöttar Colby med familj", skriver klubben på sin hemsida.

Portsmouth skriver även att man ska uppdatera allmänheten kring Colbys återhämtningsprocess.

Colby har totalt sett målat 72 gånger i League One.