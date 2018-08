Twittrade om sin psykiska ohälsa - fick brev från vd:n: "Du är välkommen när du vill"

Att supportrar är en vital del för fotbollsklubbar runtom i världen är ingen överdrift. Många läger ner stora summor pengar och tid på att följa sitt lag i vått och torrt.

I England och klubben Barnsley FC (i League one, den engelska tredjedivisoinen) stod man nyligen för en fin gest i ett försök att ge tillbaka till en supporter som behövde hjälp.

Barnsley-supportern Chris hade tidigare twittrat om att han led av psykisk ohälsa – och då valde Barnsleys vd Gauthier Ganaye att skicka ett brev.

Chris lade upp brevet på Twitter, och där går det bland annat att läsa:

”Jag har sett via sociala medier att du har haft det lite jobbigt på sistone. Jag vet inte vad det beror på men jag hoppas att det blir bättre så snart som möjligt. Du har varit en supporter till klubben under många år och alltid stöttat oss så vi vill att du ska veta att om tjänsterna behöver återgäldas och vi behöver stötta dig, låt oss få veta det.", skriver Ganaye och fortsätter:

"Du är välkommen att komma förbi när du vill. Min dörr står alltid öppen och vi har äntligen fått en ny kaffemaskin på plats”.

I brevet skickar Ganaye även med kontaktuppgifter till en organisation som hjälper människor med psykiska problem, MIND, och skriver att Chris kan vända sig dit.

”Fortsätt att stötta ’the Reds’, Chris. Vi kommer att fortsätta att stötta dig”.

Chris själv verkar överväldigad av responsen och på sitt twitterkonto skriver han att Barnsley är ”Världens bästa fotbollsklubb.”

I skrivande stund har brevet fått nära 11 000 delningar på Twitter.

Best football club in the world pic.twitter.com/72K82u9tUR