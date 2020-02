United anmäler The Sun efter attacken mot Woodward

Ed Woodwards hus blev attackerat av Manchester United-supportrar. Nu anmäler klubben The Sun efter händelsen, då de hävdar att tidningen hade blivit förvarnade och hade en journalist på plats redo att dokumentera attacken, skriver ansedda The Guardian.

I slutet av januari attackerade Manchester United-supportrar Ed Woodwards hus. Mellan 20 och 30 baklava-klädda supportrar attackerade vd:ns hem och kastade pyroteknik mot fastigheten, samtidigt som de ska ha sprejat på Woodwards staket. Enligt BBC ska supportrarna också ha skrikit att Woodward "kommer att dö".

Nu anmäler Manchester United The Sun, klubben menar att tidningen visste om att attacken skulle ske och att de hade en journalist samt fotograf på plats som var redo att dokumentera händelsen.

Anmälan har lämnats in till Ipso, Independent Press Standards Organisation, där United bland annat skriver följande:

"Klubben anser att The Sun har blivit förvarnade om den planerade attacken, som inkluderade våldsamheter, och att en journalist närvarade när det hände. Kvaliteten på bilderna (som tidningen har) indikerar också på att även en fotograf var på plats. Förutom att journalisten i fråga inte valde att agera ansvarsfullt och rapportera ett pågående brott samt undvika eventuellt våld – anser vi också att hans närvaro uppmuntrade de misstänkta till gärningen. Vi anser att detta är ett tydligt brott mot Ipsos riktlinjer och journalistikens etiska regler".

The Sun? En talesperson för tidningen uttalar sig enligt följande angående händelsen:

"Vi är medvetna om Manchester Uniteds anmälan till Ipso. The Sun fördömer fullständigt attacken på Woodwards hem och samarbetar gärna med polisen i utredningen. Däremot försvarar The Sun kraftfullt, precis som alla tidningar, sin rätt att rapportera. En reporter från The Sun närvarade efter det att vi blivit tipsade om att det skulle ske en protest. Därefter följde och rapporterade The Sun utvecklingen.

Vår reporter har aldrig vetat om att det skulle inträffa och har inte heller uppmanat till kriminell aktivitet. Artikeln klargjorde det, att det var kriminellt och oacceptabelt. The Sun kommer att överklaga anmälan som har skickats in till Ipso".