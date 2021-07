United bekräftar - överens med Real Madrid om Varane

Raphael Varane har under en tid kopplats ihop allt intensivare med en flytt till Manchester United. Nu meddelar den engelska storklubben att man är överens med Real Madrid om en övergång för den franske mittbacken.

Det enda som återstår innan övergången kan bli helt klar är en läkarundersökning och att färdigställa de sista detaljerna i spelarens kontrakt, meddelar United på sin hemsida. Enligt engelska medier kostar Varane United 50 miljoner euro, ungefär 510 miljoner kronor, i övergångssumma.

Varane har spelat för Real Madrid sedan 2011 och gjort sammanlagt 360 matcher för klubben. Han har även noterats för 79 landskamper för det franska A-landslaget, där han även var en del av det lag som vann VM i Ryssland 2018.

I United blir Varane klubbkamrat, och konkurrent, med svenske Victor Nilsson Lindelöf.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC