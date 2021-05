United bekräftar - så kom supportrarna in på Old Trafford

Manchester Uniteds hemmamöte med Liverpool i söndags blev uppskjutet sedan supportrar protesterat mot ägarfamiljen Glazer och tagit sig in på planen på Old Trafford. Tusentals supportrar protesterade även utanför arenan och utanför spelarhotellet The Lowry.

Nu bekräftar United, via sin hemsida, hur supportrarna tog sig in på arenan. Detta för att klargöra att det inte var någon i klubbens personal, som släppte in supportrarna på arenan.

United skriver att supportrarna tog sig förbi flera olika säkerhetshinder, då vissa klättrade över grindar och sedan tog sig in genom en sidodörr. Det gjorde att de sedan kunde släppa in övriga supportrar, som tog sig in. En demonstrant krossade även fönstret till en hiss, som är till för människor med funktionsnedsättning. Det gjorde det även möjligt för andra supportrar att ta sig in på arenan.

United bekräftar vidare att klubben fördömer händelsen och att personerna, som tog sig in, nu är föremål för en polisutredning, då de orsakat skada på arenan och utsatt klubbpersonal, andra supportrar och engelsk polis för våld.