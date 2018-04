United föll hemma mot jumbon - City klara mästare i Premier League

Manchester City slog i går Tottenham på bortaplan och tog ett steg närmare Premier League-titeln. Pep Guardiolas lag kan nu korka upp champagnen efter att den jagande rivalen Manchester United mycket överraskande förlorat hemma mot jumbon West Bromwich. Ledningen är nu ointaglig och City är klara mästare i ligan. Det är femte gången Man City vinner den engelska högstaligan.

West Bromwich mål gjordes sent av Jay Rodriguez som nickade in bollen från nära håll efter att Uniteds Nemanja Matic nickat in bollen i eget straffområde.

Annars var det målvakterna som stack ut på Old Trafford. Ben Foster stod för en rad fina räddningar på hemmalagets försök och även David De Gea fick briljera med några riktigt starka ingripanden.

Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen för United.

Lagens startelvor:

United: De Gea - Valencia, Lindelöf, Smalling, Young - Matic, Herrera - Pogba, Mata, Sanchez - Lukaku.

West Brom: Foster - Nyom, Dawson, Hegazi, Gibbs - Phillips, Livermore, Brunt, McClean - Rodriguez, Rondon.