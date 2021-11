United förlorade derbyt - City-fansen hånade Solskjær

Victor Nilsson Lindelöf var ett frågetecken inför Manchester Uniteds hemmaderby mot Manchester City med en lätt smäll. Svensken fanns dock med från start i Ole Gunnar Solskjærs trebackslinje.

City-managern Pep Guardiola valde samtidigt att bänka Jack Grealish, som köptes till klubben för drygt en miljard kronor i somras. Grealish hade startat nio av Citys tio första ligamatcher, men fick i dag inleda på bänken.

Gästerna tog en tidig ledning på Old Trafford när Joao Cancelo slog ett inlägg från vänsterkanten som Eric Bailly styrde in i eget mål bakom en chanslös David De Gea. Då hade klockan inte ens hunnit ticka upp på sju minuter.

Det dröjde 25 minuter innan United skapade sin första målchans när Luke Shaw slog ett vänsterinlägg som Cristiano Ronaldo mötte med en stenhård volley. Ederson i City-målet lyckades dock parera.

Bara några minuter senare var City nära att utöka när De Gea stod för en jätteräddning på Gabriel Jesus avslut från nära håll. Kort därpå höll Lindelöf på att göra Uniteds andra självmål när han styrde Fodens inlägg mot egen målbur, men De Gea stod i vägen då med.

City fortsatte forcera för att utöka ledningen och hittade ett andra mål på stopptid i första halvlek. Cancelo lyfte in bollen mot bortre ytan i straffområdet, där Bernardo Silva dök upp och petade bollen i mål via De Gea ur snäv vinkel. Ett avslut som United-målvakten gärna hade velat ha tillbaka efter ett svagt ingripande.

Luke Shaw släppte bollen förbi sig i tron om att den skulle gå ut till inspark, men Silva fullföljde löpningen och belönades för det.

"Inte mer än City har förtjänat. United kunde enkelt ha legat under med samma siffror efter första halvlek som mot Liverpool här (0-4). Luke Shaw somnade och Silva var där.", skriver BBC-reportern Phil McNulty på Twitter.

"Lat gjort av Luke Shaw ännu en gång", skriver United-skribenten Samuel Luckhurst på lokaltidningen Manchester Evening News.

"Ännu en defensiv röra för United, men helt välförtjänt", skriver BBC:s Simon Stone.

0-2 var resultatet i paus, vilket ledde till spridda burop på Old Trafford när spelarna gick ut till halvtidsvila. Inför andra halvlek valde Solskjær att byta ut Bailly mot Jadon Sancho och gå över till en 4-3-3-uppställning, men det hjälpte föga.

City rullade enkelt bort större delen av andra halvlek mot ett uddlöst United som inte hade något att sätta emot. Ronaldos volley i första halvlek blev Uniteds enda avslut på mål i matchen när Solskjærs mannar förlorade med 0-2. I andra halvlek hördes City-supportrarna håna United-managern med orden "fem år till", skriver BBC:s Phil McNulty.

Phil Foden var nöjd med Manchester Citys insats mot stadsrivalen och menade att man dominerade matchen.

- Vi spelade vår livs match i dag. Allting gick rätt, mycket bollinnehav och många chanser. Vi dominerade från start till mål, säger Phil Foden till Sky Sports.

Manchester United ligger kvar som femma på 17 poäng inför resterande matcher i omgången, medan City går upp som tvåa med två poäng upp till Chelsea.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Lindelöf, Bailly, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Greenwood, Ronaldo.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Gündogan, Rodri, Bernardo Silva - Jesus, De Bruyne, Foden.

