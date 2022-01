United kommenterar anklagelser mot Greenwood: "Tolererar inte våld av något slag"

Flera brittiska medier, däribland Manchester Evening News, The Athletic, The Telegraph och BBC, rapporterar under söndagsmorgonen att Manchester United har gått ut med ett uttalande gällande anklagelser som riktas mot anfallaren Mason Greenwood, 20.

- Vi är medvetna om bilder och anklagelser som cirkulerar på sociala medier. Vi kommer inte att göra något ytterligare uttalande förrän fakta har fastställts. Manchester United tolererar inte våld av något slag, säger en United-talesperson i ett uttalande enligt BBC.

Brittisk polis har också gått ut med ett uttalande om anklagelserna:

"Greater Manchester Police är medvetet om bilder och filmer som cirkulerar på sociala medier. Undersökningar pågår för att fastställa de fullständiga omständigheterna", står det i polisens uttalande enligt den engelska tidningen Daily Mirror.

Anklagelserna kommer från en kvinna, som publicerat bilder och ljudinspelningar på sociala medier. Kvinnan visar bland annat upp blåmärken på sin kropp, och anklagar spelaren för att ha åsamkat skadorna.

"Till alla som vill veta vad Mason Greenwood gör mot mig", skriver hon.

Greenwood har ännu inte uttalat sig om kvinnans anklagelser.

Greenwood är fostrad i Manchester United och är den här säsongen noterad för sex mål och två assist på 24 framträdanden med den engelska storklubben. Han spelade senast i 1-0-segern mot West Ham den 22 januari i Premier League.

Greenwood har även gjort en A-landskamp med England under 2020.

