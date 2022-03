United-målvakten bekräftar: tvingas avsluta karriären - 23 år gammal

Det var i slutet av 2018 som Paul Woolston anslöt till Manchester Uniteds U23-lag efter att ha lämnat Newcastles dito. Den 23-årige målvakten har hållit till i reservlaget sedan dess, men fått träna med A-laget i perioder.

Nu meddelar Woolston att han tvingas lägga handskarna på hyllan redan vid 23 års ålder. Anledningen? Skador.

- Att dra sig tillbaka bara 23 år gammal har varit väldigt tufft att acceptera men jag känner mig mer positiv nu, säger Woolston till Uniteds hemsida.

- Jag är väldigt stolt över vad jag har åstadkommit, många drömmer om att få spela fotboll på den här nivån. Självklart hade jag älskat att gå längre i min karriär men det har varit en absolut ära att få representera Manchester United.

Under tiden i Newcastle var Paul Woolston utlånad till en mängd klubbar i de lägre engelska divisionerna, bland annat Gateshead, Darlington, Blyth Spartans och South Shields. 23-åringen har även 15 ungdomslandskamper med England på meritlistan.

We're all gutted for you, @PaulHW_ 💔



Everyone at the club wishes you all the very best for the future — once a Red, always a Red 🔴👏#MUFC