United-målvakten inblandad i olycka - kraschade med bilen

Manchester Uniteds målvakt Sergio Romero rapporteras ha varit med om en bilolycka. Den engelska tabloiden Daily Mirror skriver att klubben bekräftat att målvakten var med om en olycka i närheten av klubbens träningsanläggning Carrington. Tidningen har även en bild på den tilltufsade bilen som av bilden att döma kört igenom räcket och in i ett antal träd.

Enligt klubben har Romero inte ådragit sig några skador.

Romero är som bekant tvåa i United efter givne förstemålvakten David De Gea, han har dock spelat fyra Europa League-matcher för United och ett antal matcher i de inhemska cuperna.

