United rasande över Chelsea-ryktena - ger tydligt budskap: Ronaldo inte till salu

Cristiano Ronaldos framtid i Manchester United har varit ett hett samtalsämne sedan inträdet av nya tränaren Erik ten Hag i klubben. En del rapporter har gjort gällande att 37-åringen inte ingår i ten Hags planer, andra har menat att portugisen kommer stanna och vara en viktig spelare för den nederländske taktikern.

Under lördagen kom ett tämligen oväntat rykte, dock. Ansedda The Athletic rapporterade att Chelseas nye ägare Todd Boehly varit i Portugal nyligen och träffat stjärnagenten Jorge Mendes, som bland annat har Ronaldo som en av sina klienter. Under mötet ska Boehly ha utforskat möjligheten att värva Ronaldo till Chelsea, men ett konkret svar i fall det är möjligt gavs inte. Inte heller gavs något svar på i fall Chelsea kommer ta vidare idén att värva Unitedstjärnan.

Men trots det har det väckts reaktioner i Manchesterklubben. Engelska tidningen The Mirror skriver under söndagen att United är rasande över ryktena att Ronaldo skulle lämna klubben för Chelsea, och har varit noga med att påpeka att 37-åringen inte är till salu.

Mendes ska enligt andra rykten även ha erbjudit Ronaldos tjänster till Bayern München, men det har den tyska klubbens sportchef Hasan Salihamidzic dementerat.

Ronaldo var en av få ljusglimtar i Manchester United under säsongen som var. Portugisen noterades för 24 mål och tre assist på 39 framträdanden.