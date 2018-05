United: "Sir Alex inte längre i behov av intensivvård"

Det var i slutet på förra veckan som Manchester United gick ut med att klubbikonen och den legendariske skotske tränaren Sir Alex Ferguson, 76, fått föras akut till sjukhus. Ferguson hade då drabbats av en hjärnblödning och fått genomgå en operation.

Ingreppet gick enligt klubben bra, och under tisdagsmorgonen rapporterades av engelska medier att Ferguson väckts ur sin konstgjorda koma.

Nu meddelar Manchester Uniteds via sitt twitterkonto att Ferguson inte längre är i behov av intensivvård.

"Hans familj är överväldigad av allt stöd och alla lyckönskningar men vill fortsatt be om att deras privatliv ska respekteras och att det kommer att vara vitalt i nästa steg av återhämtningen", skriver United på sitt twitterkonto.

Sir Alex ledde Manchester United från 1986 till 2013 innan han pensionerade sig. Skottens tid i klubben är den mest framgångsrika i Uniteds historia, med 13 Premier League-titlar, fem FA-cuptitlar och två Champions League-titlar.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7