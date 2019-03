United-stjärnor uppges haft konfrontation - Lukaku dementerar: "Lögner"

Manchester United besegrade i helgen Southampton med 3-2 efter två mål av Romelu Lukaku och ett mål av Andreas Pereira. Paul Pogba hade på övertid chans att utöka till 4-2, men brände en straff och United fick vara nöjt med en uddamålsseger.

Men trots segern, så var det inte fullt glada tongångar mellan Lukaku och Pogba efter matchen. Den engelska tidningen The Sun uppger att spelarna hamnade i en konfrontation med anledning av att Lukaku bad Pogba om att få lägga straffsparken, men blev nekad.

Tidningen skriver att Lukaku ville lägga straffen för att få göra ett hattrick, men att Pogba tog sig rätten att slå straffsparken med anledning av att han är förste straffläggare i laget. Det fick Lukaku att bli irriterad, då han menade att Mohamed Salah gav en straff till Roberto Firmino för att brassen skulle gå göra ett hattrick i 5-1-segern mot Arsenal i december. Han tyckte därmed att Pogba kunde ha gjort likadant.

Enligt en källa till tidningen, så påminde även Lukaku om att han stöttade Pogba när fransmannen fick ont om speltid och var utanför laget under José Mourinhos sista tid i klubben. Källan berättar att tränaren Ole Gunnar Solskjær till slut fick gå emellan spelarna för att lugna ner situationen.

Lukaku dementerade därefter konfrontationen på Twitter.

"Om hatet inte fungerar, så börjar de berätta lögner", skriver han på Twitter.

Manchester United ställs härnäst i morgon kväll mot PSG i returmötet i åttondelsfinalen i Champions League.

When the hate don’t work they start telling lies...