United studsade tillbaka efter fiaskot - Ronaldo bakom seger i stormötet

Manchester Uniteds förnedrande 0-5-förlust mot ärkerivalen Liverpool i söndags satte managern Ole Gunnar Solskjær under hård press. Till kvällens bortamatch mot Tottenham var norrmannen dock kvar vid tränarbänken. Då valde Solskjær att starta med en trebackslinje där Victor Nilsson Lindelöf fick spela med både Raphael Varane och Harry Maguire.

Efter en avvaktande matchinledning fick Heung-Min Son ett bra läge att ge Tottenham ledningen mitt i första halvlek när sydkoreanen tog ner bollen framför mål, men avslutet gick en bit över ribban när Son sköt på studsande boll. Bara ett par minuter senare var Edinson Cavani nära att näta för United, men uruguayanens nick smet strax utanför stolpen.

Tottenham hade sedan en boll i nät via Cristian Romero efter hörna, men målet dömdes korrekt bort för offside. Istället trädde Cristiano Ronaldo fram för Manchester United när han slog in 0-1 på volley ur snäv högervinkel efter Bruno Fernandes precisa lyftning in i straffområdet. Det var också resultatet när lagen gick till halvtidsvila.

Efter att Ronaldo fått ett mål avvinkat för offside i början på andra halvlek var han högst delaktig när United dubblade sin ledning efter 65 minuter. Portugisen spelade då bollen i djupled till Edinson Cavani, som undvek att springa offside och lyfte in 0-2 bakom en utrusande Hugo Lloris. Kort därpå blev Ronaldo utbytt och ersatt av Marcus Rashford, som fastställde slutresultatet när han blev fri och placerade in 0-3 i slutminuterna.

Efteråt var det en lättad Marcus Rashford som pratade med Sky Sports.

- Det har förstås varit en svår vecka, det är det för alla lag när du inte vinner, säger Rashord och fortsätter:

- Att spela för Manchester United innebär alltid press, du måste lära dig att njuta av det. En del av att spela för den här klubben är att ta sig ur svåra ögonblick. Den här klubben har alltid studsat tillbaka.

Vidare vill forwarden även passa på att lyfta fram Solskjærs bidrag till segern.

- Jag tycker att Ole är förberedd för laget vi spelar emot. Vi måste alla köpa in oss på vad managern säger åt oss att göra, säger Rashford.

United tog därmed en viktig trepoängare för att haka på topplagen i Premier League och studsa tillbaka efter debaclet mot Liverpool senast. Härnäst väntar Atalanta på bortaplan i Champions League på tisdag - med Ole Gunnar Solskjær på bänken.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Emerson, Romero, Dier, Davies - Skipp, Højbjerg - Lucas, Lo Celso, Son - Kane.

Manchester United: De Gea - Lindelöf, Varane, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Cavani, Ronaldo.